قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، إن التطورات في المنطقة العربية تتطلب اليقظة والحذر.

وأضاف "الصباح"، خلال كلمه ألقاها للشعب الكويتي: "سنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات".