في يوم واحد.. الجيش السوري يدمر أوكار النصرة وإسرائيل تستهدف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل، بوقوع عدوان إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة، مع أنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تّعرض إحدى طائراته لإطلاق نار من الجانب السوري بينما كانت تُحلق داخل الأجواء الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وأضاف جيش الاحتلال: "مقاتلاتنا أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة، ننظر بخطورة لأي تهديد على طائراتنا ونعمل على حمايتها".

وفي وقت سابق من اليوم، الاثنين، أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش وجهت خلال الساعات القليلة الماضية ضربات مركزة على أوكار وتحركات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في صفوفه على أطراف بلدتي كفرنبل وترملا بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدة آليات بعضها مزود برشاشات وأوكار للتنظيم التكفيري الذي كان يتخذ منها منطلقا لشن هجماته على المناطق الآمنة.

ولفتت في وقت سابق اليوم إلى أن "وحدات الجيش دمرت عدة مواقع وتحصينات لإرهابيي (جبهة النصرة) عبر رمايات نارية طالت عمق مواقع انتشارهم في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة".

وأحكمت وحدات من الجيش أمس سيطرتها التامة على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي وطهرتها من رجس التنظيمات الإرهابية ودمرت آليات وأوكارا وتحصينات للإرهابيين وقضت على عدد منهم في محيط مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.