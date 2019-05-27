ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة، تمويل الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية، مع المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وبحث "طه" توفير أراض لإقامة محطات المعالجة عليها أو التوسع في محطات قائمة أو محطات جديدة، البداية بمركز سيدي سالم حيث يحتاجون لتوفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بأبوغنيمة بمساحة 7.5 فدان من الجهة الجنوبية للمحطة بطول 180 مترا موازيا للسور بعمق 175مترا، وتوفير قطعة أرض لإقامة محطة معالجة بمساحة 10 أفدنة لقرية دمرو سليمان، وفي مركز دسوق يحتاجون لتوفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بشباس الملح بمساحة 5 أفدنة من الجهة الشرقية للمحطة بطول 210 أمتار مواسير للسور بعمق 100م.

وقال المحافظ، إنه في مركز بلطيم يحتاجون لتوفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة ببلطيم بمساحة 5 أفدنة من الجهة الشمالية للمحطة بطول 210 موازي للسور بعمق 100م، وفي مركز البرج توفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بالبرج لمياحة 7.5 فدان من الجهة الشمالية للمحطة بطول 180 مترا موازيا للسور بعمق 175 مترا، ومركز الرياض توفير مساحة قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقتمة بالحصفة بمساحة 3 أفدنة من الجهة الجنوبية للمحطة بطول 160 مترا موازيا للسور بعقم 79 مترا.