أنهت الوزارات والهيئات الحكومية استعداداتها لعيد الفطر، وشهدت محطات السكك الحديدية الرئيسية، اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين لحجز تذاكر «المقاعد الإضافية» بالقطارات، تزامناً مع أول أيام الحجز، وأعلنت هيئة السكة الحديد توفير 139 ألف مقعد إضافى لاستيعاب المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى، وتجهيز 10 قطارات إضافية للعمل خلال العطلة، فيما كثّفت «الهيئة» الرقابة على جميع شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، للتصدى إلى السوق السوداء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن لجان التفتيش تتابع عن كثب أنشطة الاعتكاف بالمساجد الكبرى التى حدّدتها الوزارة، دون غيرها، وحذّرت مبكراً فى بيانها، اليوم، من مخالفة ضوابط الاعتكاف، مشدّدة على استخدام الضبطية القضائية تجاه أى مخالفات، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد، أو محاولة التوظيف الحزبى والسياسى لساحات العيد. وأوضح مصدر بوزارة الصحة والسكان، وجود خطة لتكثيف الرقابة بجميع المنشآت الغذائية، بهدف التأكّد من سلامة الغذاء المقدّم للمواطنين، إلى جانب اتباع إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحى له.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى لـ«الوطن»، بدء صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، السبت المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلى، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومكاتب البريد، وفى اليوم التالى بالبنوك، الأحد 2 يونيو.

139 ألف مقعد إضافى بالقطارات وصرف المعاشات أول يونيو.. و20% تخفيضات فى المجمعات الاستهلاكية

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لاستقبال العيد، وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إنها تشمل توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانى بسعر 85 جنيهاً للكيلو، والبرازيلى بـ60 جنيهاً، والدواجن المجمّدة بـ36 جنيهاً، فضلاً عن توافر كل السلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفّضة تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪، مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق.