تبدأ هيئة السكة الحديد حجز قطارات عيد الفطر الإضافية، والتى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، ابتداءً من صباح اليوم، الإثنين، حيث يجرى حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية التى ستتحرك غدا الثلاثاء.

وقررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية، بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال الفترة من 28 مايو حتى 10 يونيو المقبل، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم برحلات بين القاهرة وأسوان، حيث وفرت الهيئة نحو 139 ألف مقعد إضافي.

ويبدأ حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية، ابتداء من صباح اليوم الإثنين، تضم ما يلي:

1- قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 (9.45 مساء) ويصل أسوان 13.05 (1.05 ظهرا).

2- قطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 (10.45 مساء) ويصل أسوان 11.50.

3- قطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 (10.10 مساء) ويصل أسوان 10.55.

4- قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 (7 مساء)ويصل القاهرة 07.15.

5- قطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 (11.40 مساء) ويصل أسوان 12.10.

6- وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 (9.45 مساء) ويصل القاهرة 10.10.