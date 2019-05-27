ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، موقف توصيل التيار الكهربائي والمرافق إلى مشروعات الإسكان بمدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع المهندس عاصم قطان، وكيل وزارة الكهرباء، لحل هذه المشكلة وإنهاء جميع المعوقات.

كما ناقش عجز المهندسين في التخصصات المختلفة بمديرية الإسكان، وقال إنه "سيتم عمل تدوير للمهندسين بالتخصصات الهندسية المختلفة على مستوى المحافظة لسير وانتظام العمل، خاصةً مع إزدياد الأعمال الموكلة إليها، مع رفع الأمر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان".

جاء ذلك بحضور المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، وعلي الطباخ، مدير الشؤون المالية.