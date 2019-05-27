بالفيديو| نتنياهو يؤكد ضرب أهداف سورية: "لن نتحمل أي هجوم ضدنا"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أعقاب استهداف إسرائيل لموقع عسكري سوري مساء اليوم، إن "إسرائيل لن تتحمل أي هجوم ضدها وسترد عليه بقوة وصرامة".

وقال نتنياهو مساء اليوم عبر فيديو مسجل: "قبل قليل حاول الجيش السوري إلحاق الضرر بطائرة إسرائيلية، هو لم ينجح، الطيران الإسرائيلي قام ردا على ذلك بتدمير القاذفة التي تم إطلاق الصاروخ منها، سياستنا واضحة- نحن غير مستعدين على تحمل أي هجوم ضدنا، وسنرد على ذلك بقوة وصرامة".

وأفادت مصادر سورية اليوم بأن صاروخا إسرائيليا استهدف تل الشعار في القنيطرة القريبة من الحدود مع الحدود الإسرائيلية السورية، ما أسفر عن استشهاد جندي سوري واصابة آخر.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أنه بتمام الساعة 21:10 "قامت إسرائيل باستهداف أحد المواقع العسكرية شرقي خان أرنبة بريف القنيطرة" وأن الاستهداف أسفر عن استشهاد جندي وإصابة مقاتل آخر بجروح".