شهدت الحلقة 22 من مسلسل "كلبش 3" أحداثا جديدة، حيث ظهر حسن الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء، والذي يتعاون مع سليم الأنصاري، وقام اللواء جلال خطاب بجلسة تعارف بين الأنصاري وحسن، من أجل وضع خطة للتأمين فى شمال سيناء.

وأجرى أكرم صفوان مكالمة هاتفية مع سارة هارون، حيث أكد لها أنه يعمل على تهدئة الوضع، بعد استشهاد الضابط حسام زوج أخت سليم الأنصاري، كما أبلغها أنه سمع بحقل البترول الجديد حقل نور.

وذهب سليم إلى أكرم ليعرب عن أسفه لما بدر منه فى حق صفوان، بعد استشهاد زوج أخته حسام، وبدأ فى الحديث معه عن التعاون معه بشكل أوسع، وينفذ كل أوامره، فى مقابل مليون دولار لتأمين حياة ابنه مالك ووالدته هالة فاخر، ووعده صفوان، بأنه سيفكر فى الأمر، عقب العودة من شمال سيناء.