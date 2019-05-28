مسلسل بركة في الحلقة 22.. عصابة تخطف والدة عمرو سعد من النيابة

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "بركة" الذي يجسد بطولته الفنان عمرو سعد، تطورات جديدة حيث توصل عمرو سعد إلى الإعلامى علاء عابدين، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها، والتى تدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه، إلا أن عابدين تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، ولكنهم عنفوه وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به.

واتخذت فريدة والدة بركة، قرارا خطيرا وهو الذهاب إلى النائب العام والاعتراف بأن "بركة" لا يعانى من أى مشكلة نفسية، وإن حديثها وقت وجوده فى المنزل كان تحت ضغط العصابة التى هددتها بالقتل، إلا أن العصابة افتعلت تمثيلية أخرى، وخطفت والدته بعد أن تم تخديرها في النيابة.