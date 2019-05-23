شهدت الحلقة 17 من مسلسل هوجان للنجم محمد عادل إمام أحداثا عديدة ومثيرة، حيث تخلص لطفي الحراق من جثة أبو زيد ودفنها في نفس المكان في المقابر التي يخبئ فيه الآثار، كما اعتقد بهلول أن والدة الحراق ماتت فتخلص منها وألقاها.

كما اتفقت ورد مع رمضان الورداني الذي هرب من السجن وأخبرته بقتل بهلول، بالإضافة إلى اتفاق الحراق مع أحد الأشخاص على توصيله لكبار تجار الآثار مقابل نسبة كبيرة من عائد البيع.

وقررت نوجا مراقبة زوجها الحراق لمعرفة مكان الآثار إلا أنه رآها وضربها فى بطنها وكاد أن يسقط جنينها، كما راقبت نور والدها كمال بيه اللباد لمعرفة طبيعة عمله لكن هوجان لحق بها ومنعها من الذهاب إليه، في الوقت الذي التقى فيه كمال اللباد مع الحراق واتفق معه على إعطائه قطعة آثار هدية مقابل تسهيل تجارة الآثار له وتوصيله للكبار ومساعدته.

وذهب هوجان ونور إلى الحارة التي كان يسكن بها وأكلا في مطعم احسان خطيبة حورس التى تركته، واشتري هوجان قدم صناعية لكرم شقيق نوجا ليدخل عليه الفرحة، وتوطدت علاقة هوجان بنور وأخبرها بكل ما مر به.