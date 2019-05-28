اليوم.. إقلاع 25 رحلة من مطار القاهرة إلى السعودية لنقل المعتمرين

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، إقلاع 25 رحلة دولية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لنقل أكثر من 5 آلاف معتمرا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة في نهاية الشهر الكريم .

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي أنه من المقرر تسيير 11 رحلة من مبنى الركاب 2، تابعة لشركة الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات إلى مطار جدة، ورحلتين إلى مطار المدينة.

وأضافت المصادر أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة من المقرر أن يشهد تسيير 14 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران بواقع 8 رحلات إلى مطار جدة، 6 إلى مطار المدينة المنورة .