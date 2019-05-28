وقع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسفير بول جارنيير السفير السويسري بالقاهرة، على اتفاقية بعنوان "برنامج لإدارة مياه الشرب فى صعيد مصر".

ويهدف المشروع لتوفير مياه شرب نقية لأكثر من مليوني شخص على مدار مدة البرنامج وهي 8 أعوام.

وأوضح "الجزار"، في بيان صادر اليوم، أنه يتم تنفيذ البرنامج فى الفترة من (2019 – 2027) على عدة مراحل، وهو مُمول من قِبَلِ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون دولار أمريكي، مُقدمة كمنحة مُخصصة للاستثمارات فى البنية التحتية، والدعم الفني، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع الوعى للمستفيدين من المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يهدف فى المقام الأول إلى تحسين إدارة مياه الشرب، ومساعدة شركات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر فى توفير خدمات عالية الجودة من خلال تعزيز قدراتها الإدارية والفنية والمالية، كما سيدعم المشروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمصر في توسيع نطاق الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة وتكرارها على مستوى الدولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بالمناطق المستهدفة (الأكثر احتياجاً) فيما يتعلق بالنظافة، واستخدام المياه والقضايا البيئية، مع التركيز على استراتيجيات توفير المياه.

وقال وزير الإسكان، إنه سيجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الفترة من (2019 – 2021)، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وسيخدم 621 ألف مواطن بشكل مباشر في 3 مناطق بمدينة أسوان، وهي (الخطارية – خور عواضة – امركاب وأجزاء من منطقة الناصرية)، وسيخدم باقي أهالي أسوان بشكل غير مباشر، نظراً لتحسين جودة الخدمات المُقدمة من الشركة، وستشمل البنية التحتية المنفذة خلال المشروع إحلال وتجديد الشبكات الحالية مما يسهم في تحسين جودة وتمكين المياه مع تقليل نسبة الفاقد في الشبكات.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الفترة من (2022 – 2027) وذلك من خلال التوسع فى الاستثمارات وتكرار التجربة بشركات أخرى بصعيد مصر، وسيتم تحديدها فى نهاية المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى التعاون الوثيق والمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد بول جارنييه سفير سويسرا بمصر، أن المشروع يعكس اهتمام سويسرا بتوفير خدمات البنية التحتية المستدامة بهدف إتاحة مياه شرب نقية فى صعيد مصر، ما يسهم في التنمية الاقتصادية وفرص زيادة الدخل وريادة الأعمال، موضحاً أن هذا المشروع يُعد امتداداً لمشروع سابق أطلقته السفارة السويسرية فى عام 2013 لتوفير مياه صالحة للشرب لـ100 ألف شخص فى منطقة الناصرية بمحافظة أسوان.