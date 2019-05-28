نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين التابعة لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حفل الإفطار الرمضاني السنوي للطلاب الوافدين، برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور مجموعة من الطلاب الوافدين من 35 جنسية مختلفة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالي.

وخلال حفل الإفطار جرى تقديم فقرة فنية من التراث المصري وذلك بالمطعم النوبي بأحد فنادق القاهرة.

وأكدت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حرص القطاع على إقامة هذا الحفل السنوي؛ تأكيدا لدور مصر الريادي وتدعيماً لأواصر الصداقة مع مختلف دول العالم.

وأضافت أن منظومة الوافدين أصبحت تمثل أهمية كبيرة للوزارة، مشددة على تدعيم الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين لجذب أعداد أكبر منهم .

ومن جانبها، أوضحت رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدينـ أن الإدارة تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي من باب الترحيب والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، مما يترك انطباعا طيبا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

كما قدمت الشكر لكل أطراف منظومة الوافدين بالوزارة باعتبارهم شركاء النجاح.

وأكدت الدور المهم الذي تقوم بها الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في تذليل كل العقبات أمام الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من خلال مواكبة عمليات التطوير المستمرة.