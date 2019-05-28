أبدى طلاب الصف الأول الثانوي، سعادتهم بامتحان مادة الفيزياء الذي أدوه صباح أمس، ضمن مواد امتحان شهر مايو الذي يتم بنظام النجاح والرسوب.

حيث أدى طلاب 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية الامتحان إلكترونيا، بينما خاض طلاب 500 مدرسة الامتحان ورقيا بنظامه المتبع في الأعوام الماضية.

وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي لـ"الوطن"، سهولة الامتحان ووضوح اسئلته، بالإضافة الى عدم احتياجه لوقت إضافي للانتهاء منه.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول تفاعلهم مع التابلت أثناء أداء الامتحان، ففي الوقت الذي أشاد فيه عدد كبير من الطلاب بسهولة التعامل مع "التابلت"، والوصول لمنصة الامتحانات بدون مشاكل تقنية أو مساعدة من مسؤولي الدعم الفني المتواجدين داخل المقرات الامتحانية، اشتكى البعض الأخر من عدم تفاعل قلم "التابلت" معهم أثناء الإجابة على الأسئلة، بالإضافة لتسجيل الخروج "إجباري" عكس رغبة الطالب، الأمر الذي دفعهم للاستعانة بمسؤولي الدعم الفني لإنهاء الأزمة.

واشتكى عدد من أولياء الأمور، عبر صفحات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب امتحان الفيزياء "لايف" منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان وحتى انتهاءه، مطالبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لتحجيم تلك الظاهرة التي وصفوها بأنها مستمرة منذ اليوم الأول للامتحان.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي سوف يؤدون غدا الامتحان في مادة التاريخ على فترتين، صباحية لطلاب المدارس الحكومية، ومسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.