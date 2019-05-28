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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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شاكر يستقبل رئيس احدي شركات الألمانية لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

شاكر يستقبل رئيس احدي شركات الألمانية لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

طلاب 58 مدرسة أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا في قنا

طلاب 58 مدرسة أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا في قنا

كشف غموض العثور علي جثة عامل في أسيوط: قتله حداد لخلافات بينهما

كشف غموض العثور علي جثة عامل في أسيوط: قتله حداد لخلافات بينهما

مريضة نفسيا تقتل والدتها وتصيب شقيقها بـ"مقص" في الزيتون

مريضة نفسيا تقتل والدتها وتصيب شقيقها بـ"مقص" في الزيتون

ضبط شخصين بكيلو حشيش في الزاوية الحمراء

ضبط شخصين بكيلو حشيش في الزاوية الحمراء

85 % من طلاب مدارس القليوبية يؤدون امتحان الفيزياء على "التابلت"

85 % من طلاب مدارس القليوبية يؤدون امتحان الفيزياء على "التابلت"

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الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية يبدأ بـ«أبليكيشن مشاريب»

الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية يبدأ بـ«أبليكيشن مشاريب»

«تيشيرتات» بصور نجوم المسلسلات و«زلزال» الأكثر مبيعاً

«تيشيرتات» بصور نجوم المسلسلات و«زلزال» الأكثر مبيعاً

أفريقيا يا عالم.. بوركينا فاسو: «المديد» أكل وشرب

أفريقيا يا عالم.. بوركينا فاسو: «المديد» أكل وشرب

مشجعون على كراسى متحركة تحدوا الحر والسفر والصيام: «حب الزمالك قوّانا»

مشجعون على كراسى متحركة تحدوا الحر والسفر والصيام: «حب الزمالك قوّانا»

اللهم إني صائم.. ميدان «العباسية»: امتحانات وفوانيس وقتال على ركوب الميكروباص.. «اللى يطول له رصيف يبقى نجا»

اللهم إني صائم.. ميدان «العباسية»: امتحانات وفوانيس وقتال على ركوب الميكروباص.. «اللى يطول له رصيف يبقى نجا»

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