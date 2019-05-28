تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، محطة مياه سرياقوس، بمحافظة القليوبية، والتي جرى تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حالياً لإجراء تجارب التشغيل.

وقال "الجزار": "تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب بسرياقوس 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذي يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي".

وأضاف وزير الإسكان، أن المحطة تخدم مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).

فيما أشاد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بالمشروع العملاق الذي يخدم قطاعا كبيرا من سكان المحافظة، متوجها بالشكر لوزارة الإسكان على جهدها في تنفيذ المشروع.

وقال المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصح، إنه يجرى تنفيذ 72 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه، وتضم 12 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 457 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و60 مشروعاً للصرف الصحي منها 34 قرية، بطاقة 342 ألف م3/يوم، بتكلفة 3.7 مليار جنيه لخدمة 1.2 مليون نسمة.

وأشار "الفار"، إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة ستصل إلى 71.2% من السكان بنهاية شهر يونيو المقبل؛ ذولك بعد أن كانت 37.7 فى نهاية يونيو 2014، وهو ما يُعد نقلة نوعية حققتها وزارة الإسكان لخدمة سكان المحافظة في وقت قياسي.