أعلن اللـواء أحمــد فـــؤاد، نـائب محـافظ القـــاهرة للمنطقة الجنوبيــة، انتهــاء المهلــة المقـــررة لأصحاب المــدابغ بالمنطقة المحيطة بسور مجرى العيون بحي مصــر القــديمة، مطالبا بسرعة تسليم وإخلاء المدابغ المطـلوب تطــويرها والاستفادة من التعويضات التي تقدمها المحافظة، مشيرا إلى أنه جاري نقلها إلى منطقــة الروبيكي بمــدينـــة بـــدر.

وأضاف نــائب المحافظ خلال جولته بمنطقة المدابغ أنه تــــم تنفيذ إزالة لبعض المدابع وقطع المـــرافق عنها، للبدء في أعمال التطــوير من خلال حملة شارك فيها شــرطة المرافق ومسؤولي المتابعة المــيدانية، واللــواء عــلاء خليل رئيس حي مصر القديمة.