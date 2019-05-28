انتهى 2450 طالبا بالصف الأول الثانوي من تأدية امتحان التابلت في مادة الفيزياء، الترم الثاني 2018- 2019 بمدارس مدن محافظة البحرالأحمر بينما أدى عدد 8 طلاب بمدرسة أبو غصون جنوب البحرالأحمر الامتحان بالنظام الورقي لعدم توافر السيستم بالمدرسة بالإضافة إلى طلاب المنازل.

وأشاد الطلاب، بالسيستم بينما اشتكى البعض من صعوبة أسئلة الامتحان وأكد بعض الطلاب أنه يفوق قدرات مستوى الطالب العادي.

وأكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان المديرية، مشيرة إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلقى أي شكاوى اليوم بخصوص السيستم .

وأكدت على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات بجميع الإدارات السبعة لمدن محافظة البحر الأحمر.

وشددت على متابعة السيستم من إخصائيين مركز التطوير التكنولوجي في كل إدارة مؤكدة على تواجد أخصائي التطوير بداخل كل لجنة في جميع إدارات مدن المحافظة لمواجهة أي مشكلة طارئة والتدخل الفوري لحلها حرصا على مصلحة الطلاب.

وذكرت أن عدد المتقدمين من الصف الأول الثانوي لأداء امتحان على نظامه الجديد بالتابلت 2450 في جميع مدارس البحرالأحمر، بينما 8 طلاب في مدرسة أبوغصون الثانوية التابعة لقرية أبوغصون جنوب البحرالأحمر سيؤدون امتحان الورقي بنظامه القديم، لوجود مشكلات في الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية.