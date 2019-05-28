أعلنت شركة (Eva Pharma)، عبر موقعها الرسمي فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في السنة الثالثة والرابعة، والذي يهدف لتزويد الطالب بخبرة عملية وفرص للعمل، بالإضافة إلى في إعطائه الفرصة لاستكشاف مجالات تهمة وتفي بأهدافه الشخصية والوظيفية.

وتشمل أقسام التدريب ما يلي

1- قسم الترويج الطبي.

2- قسم التسويق.

3- إدارة الأسواق الدولية.

4- إدارة الإنتاج.

5- إدارة البحث والتطوير.

6- قسم الجودة.

7- قسم الهندسة.

8- قسم سلسلة التوريد.

9- قسم تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن التسجيل في التدريب من خلال ملء الاستمارة من هنـــــــا.