رئيس جامعة بني سويف يستكمل مبادرة "القرية" بتوزيع حقائب رمضانية وملابس

استكمل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فعاليات مبادرة "القرية"، اليوم، بزيارة قرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر ببني سويف، بعدما بدأها بقرية سنور خلال منتصف الشهر الجاري، بحضور عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأكثر من 200 طالب وطالبة من اتحاد الطلاب، وطلاب مبادرة من أجل مصر، وبعض الطلاب المتطوعين من الكليات المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة بقرية علي حمودة قامت على الجهود الذاتية للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، وتتمثل في توزيع 250 حقيبة رمضانية على أهل القرية، وإقامة معرض للملابس الجاهزة المجانية يضم أكثر من 4000 قطعة، وبناء خمسة أسقف خشبية لأكثر الأسر احتياجا، وتركيب وصلة مياة 500 متر للمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم قافلة طبية وتوعوية في جميع التخصصات.