شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام مسابقة القرآن الكريم والمقامة ضمن فعاليات الدورة الرمضانية السادسة، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وفي بداية كلمته، قال عزيز، إن الدورة تقام للعام السادس علي التوالي، وتشمل منافسات فى القرآن الكريم، ومسابقة لأحسن قاريء، إلى جانب المسابقة الثقافية الكبري "فكر تكسب"، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه الدورة السنوية بمشاركة كلاً من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتي من شأنها تساعد علي تحقيق الألفة والتعاون بين مجتمع الجامعة ككل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحفل تضمن تكريم ١٠ طلاب من حفظة القرآن الكريم بمختلف المؤسسات التعليمية علي مستوي المحافظة، وهم جهاد أحمد السمان، خالد عبدالله محمد "التربية والتعليم"، زينب منصور عز الدين "المعهد العالي للكمبيوتر"، محمود محمد صديق "المعهد العالي للخدمة الاجتماعية"، فاروق جمال محمد وسحر عبد الرحيم سليمان "مركز نور البصيرة"، بالإضافة إلى تكريم إسلام أشرف على وأمير أشرف علي "مدرسة المكفوفين"، أحمد عبد النبي محمد وجنات علي الفرغل "الأزهر".

وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مسابقة القرآن الكريم انقسمت إلى ثلاثة مستويات، موضحًا أن مسابقة حفظ القرآن كاملا فاز بالمركز الأول الطالب محمد أحمد عبد العظيم "المعهد الفني الصحى"، وحصلت الطالبة كريمان محمد عبد العاطي "كلية الطب" علي المركز الثاني، كما فازت دعاء إمام محمد "كلية الصيدلة" بالمركز الثالث.

ولفت اسماعيل الظهري، مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن نتائج منافسات حفظ نصف القرآن الكريم أسفرت عن فوز الطالب حميدو فاروق أحمد "كلية الصيدلة" بالمركز الأول، وحصل الطالب حامد حنفي عبد الوهاب "كلية الصيدلة" بالمركز الثاني، كما حصل الطالب حماده إبراهيم قاسم "كلية الطب" على المركز الثالث.

وأوضح محمد حمودة، أخصائي بإدارة النشاط الثقافى والفنى، أنه في مسابقة حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم فاز الطالب حسن عبد الرحيم "كلية التربية" بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة أنسام عبد الجواد "كلية الطب"، إلى جانب فوز الطالبة آية حسين عبد العال "كلية الدراسات الإسلامية" بالمركز الثالث.

وأضاف حمودة، أن نتائج مسابقة أحسن قارئ للقرآن الكريم إنتهت بفوز الطالب محمود عبد الوحيد "كلية الحقوق" بالمركز الأول، وحصول الطالبة نورهان خليفة "كلية شريعة وقانون" علي المركز الثاني، بالإضافة إلى حصول الطالبة إسراء حمدي "كلية الزراعة" على المركز الثالث.