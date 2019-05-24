إطلاق اسم البطل عبدالرحمن القاضي على ملاعب جامعة سوهاج الجديدة

قرر مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، إطلاق اسم البطل المصري المقاتل الراحل عبدالرحمن أحمد عبد اللاه القاضي، ابن مركز المراغة، صاحب أشهر صورة معبرة عن فرحة النصر أثناء العبور، والذي وافته المنية، فجر الخميس، على مجمع ملاعب الجامعة الجديدة والمهداة من القوات المسلحة، تكريما من الجامعة للبطل على عطائه خلال حرب أكتوبر.

ونعت الجامعة، في بيان لها، اليوم، البطل، قائلة إنه "كان في مقدمة القوات، التي عبرت قناة السويس لتحرير الأرض المصرية من العدو الإسرائيلي في السادس من أكتوبر عام 1973 وتحطيم خط بارليف وإنهاء أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر".

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء لأسرة البطل، راجية من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وتجدد العهد والانتماء والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، فى حربها ضد الإرهاب بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على الامن والاستقرار.

ومن المقرر وضع صورة البطل الشهيرة داخل ملاعب الجامعة الجديدة مع نبذة عن حياته وتضحياته.

كان قد التحق البطل عبدالرحمن بالتجنيد، عقب تخرجُه مباشرةً، إذ بدأ حياته العسكرية في مركز التدريب، اشترك في البداية بسلاح المدرعات، ثم التحق بتخصص اتصالات سلكية ولاسلكية بسلاح المدرعات، وفيما بعد استقر في الكتيبة «212» الفرقة 19 مشاة، الموجودة بالكيلو 16، طريق القاهرة السويس، وشارك في حرب الاستنزاف ثم انتصار أكتوبر المجيد.