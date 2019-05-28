بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشارع ناجي شتلة

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف بشارع ناجي شتلة بغرب العاصمة، موجها بالإشراف المباشر من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتواجد الميداني لجميع المهندسين والفنيين المختصين بأعمال رصف الطرق.

وأكد أن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو إزالة كل الحفر بالطرق، وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق غير الممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلا على المواطنين ولتقليل عمليات الاختناق المروري بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ.

وأضاف أن مشاريع الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التي يتم تلقيها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى لقاء المواطنين بالمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع المقاولين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفا أنه يتم عمل متابعة للمشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية ولن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للمواصفات المحددة.