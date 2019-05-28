قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم، إنه جرى إنجاز 65% من أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا أنه من المشروعات الجديدة بالميناء حيث يتم إضافة طابق جديد وذلك لأعمال أخرى أحدهما لإنشاء محطة لتمويل السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذك لخروج السيارات المشار إليها من الميناء مكتملة الشحن.

وأضاف "عطية"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن تكلفة الجراج ارتفعت من 280 إلى 418 مليون جنيه، بعد إضافة الإنشاءات الجديدة، مؤكدًا أن سعة استيعاب الجراج أصبحت 3800 بدلًا من 2800 سيارة، وجاري تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع بإتاحة طابقين من الجراج لهيئة ميناء الاسكندرية بحلول شهر يونيو المقبل لتخزين السيارات، على أن يتم الانتهاء من الجراج نهائيًا في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح أن هذا المشروع سيستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، ويخدم المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا، ويتم إنشاء 2 كور حركة، وكوبري ربط للمشاة لمستخدمي الجراج، ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا.

وأكد أن الكور يشمل به 2 مصعد للركاب والمعاقين، بالإضافة إلى عدد 2 سلم متحرك وسلالم للهروب، والجراج مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم الكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقا لأحدث النظم المتبعة، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن المشروع يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، 3 منها للتخزين الجمركي، والطابق الـ4 للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء لاستيعاب حركة السيارات طبقاً لكود الجراجات المصري.

وأضاف الغندورن أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، موضحًا أن هناك عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الاسكندرية مثل إنشاء محطة متعددة الأغراض "بضائع عامة – حاويات" على الأرصفة من 55 حتى 62 والتي ستمثل نقلة كبيرة في مشروعات النقل البحري بالميناء.