تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز 83 ساحة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والاحتياطي له.

وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام أوقاف مطروح، اليوم، إن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 29 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 11 ساحة بمدينة مرسى مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.

من جهته، وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بضرورة إنهاء الاستعدادات في الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بكل مدينة، وتوفير جميع سبل الراحة للمصلين.