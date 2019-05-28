استمع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إلى عدد من طلبات الأهالي ومشاكلهم، خلال مروره على عدد من الخدمات بمدينة كفر الشيخ، حيث طالبه بعض الأهالي برصف الشوارع بالمناطق الشعبية، ورفع كفاءة الإنارة، فضلًا عن تلقيه عدد من الطلبات لمساعدات مالية لكبار السن والأكثر احتياجًا.

وخلال مناقشته مشاكل المواطنين في الشارع، أكد أنه لن يدخر جهدا فى خدمة أبناء المحافظة قائلاً: "طلباتكم على رأسي، وأنا وكل الجهزة النفيذية خادمين لكم"، مؤكدًا أن أعمال الرصف والنظافة من أولى اهتماماته، حيث اعتمد 3.2 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شوارع عاصمة المحافظة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف بشوارع "ناجى شتلة، الدلتا، 23 يوليو، سعد الزواوي، المنطقة الصناعية، ومسجد الرحمة" بمدينة كفر الشيخ، فضلًا عن متابعته أعمال الرصف والنظافة والإنارة بصفة يومية وشخصيًا، بهدف تحقيق المردود الجيد على مستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات حقيقية لمواطني كفرالشيخ، ووعد بأن تكون له زيارات متكررة للمناطق الشعبية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية في مركز ومدينة كفر الشيخ.