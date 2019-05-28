وجه محمد نوار، رئيس الإذاعة، بإعادة بث اللقاء الحصري للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع المذيعة شرين عبدالخالق، اليوم الثلاثاء، على موجات البرنامج العام.

وكلف نوار، حسن مدني بإجراء تعديلات على خريطة البرامج لإذاعة اللقاء في العاشرة مساء اليوم، ولمدة ٦٠ دقيقة، لاسيما وأن اللقاء حقق أعلى نسب استماع على موجات الإذاعة، ولاقى إشادات عديدة من المستمعين بعد إذاعته أول مرة على شبكة الشرق الأوسط وكانت هناك مطالبات بإعادة إذاعته.

وكانت المذيعة شرين عبدالخالق قد انفردت بإجراء أول لقاء مطول للبابا تواضروس على موجات الراديو، وتمت إذاعته خلال أول أيام رمضان على موجات الشرق الأوسط قبل أن يقرر "نوار" إعادة عرضه على الشبكة الرئيسية البرنامج العام.