ألقى ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم، القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، واثنين من الموظفين بديوان عام المحافظة.

وكشفت مصادر عن تورط مدير المكتب الإعلامي، مع المتهمين الآخرين، في قضايا رشوة وفساد واستغلال نفوذ، مقابل مبالغ مالية، وأنه جرى القبض على المتهم الأول متلبسا بالرشوة داخل ديوان المحافظة.

وأضافت المصادر، أن المتهمين تم ترحيلهم للتحقيق معهم في المقر الرئيسي للرقابة الادارية بالقاهرة، وأن المتهم الأول وجهت له تهمة الرشوة وتسهيل استيلاء على المال العام بمعاونه المتهمين الآخرين.