أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادثي سير متفرقين أولهما تصادم توك توك مع آخر بطريق "القاهرة - أسيوط" الزراعي، والثاني انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي، اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، 4 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، وأصيب في الحادث الأول كل من؛ "رمضان.س.ف" 21 عامًا، سائق، مصابا باشتباه كسر بالفك السفلي وجروح وسحجات متفرقة، "كريم.م.ر" 18 عامًا، طالب، مصابا بجروح وسحجات متفرقة، "محمود.م.م" 31 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، "صباح.م.ق" 40 عامًا، مصابة للاشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما نقلت سيارة إسعاف مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، وهما كلا من؛ "محمود.ي.ع" 35 عامًا، ومقيم بمحافظة الدقهلية، مهندس زراعي، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، "إبراهيم.م.ع" 29 عامًا، ومقيم بمحافظة الغربية، مهندس زراعي، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل المستشفيات تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.