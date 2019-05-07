غابت عن أداء امتحانها داخل لجنتها بالصف الثانى الثانوى التجارى بمدرسة ناصر التجارية التابعة لإدارة ناصر التعليمية فى بنى سويف، خلا مقعدها، وسط حالة من الحزن ألمت بزميلاتها فى المدرسة، عقب غرقها فى مياه نهر النيل وفشل الإنقاذ النهرى وجهود الأهالى فى العثور على جثمانها على مدار 10 أيام متواصلة من البحث.

«آية عمر عامر» 17 عاماً لقيت مصرعها غرقاً بمجرى النيل أمام قريتها «الزيتون» التابعة لمركز ناصر، أثناء احتفالات شم النسيم، انزلقت قدماها فى المياه وهى تحاول غسل يديها، وفشلت كل المحاولات فى إنقاذها. عدد كبير من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، دشنوا حملات ودعوات على «الفيس بوك»، لاستمرار البحث عن الجثة فى مياه مجرى نهر النيل، وانتشال جثمانها، وناشد أهالى قرية «الزيتون» المسئولين بدءاً من محافظ بنى سويف أو مدير الأمن باستمرار محاولات قوات الإنقاذ النهرى والضفادع البشرية فى البحث عن الضحية واستخراج جثمانها.

«أحمد الصياد»، أحد المتطوعين للبحث عن الجثة قال: «مستمرون فى حملة البحث بالقوارب عن الشهيدة وعشمنا فى ربنا كبير أن نعثر على جثمانها».