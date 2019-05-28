بالصور| محافظ كفر الشيخ: إحالة ملف الورشة المركزية للنيابة العامة

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ملف الورشة المركزية للمحافظة، إلى النيابة العامة، وإيقاف جميع المستحقات لحين الانتهاء من التحقيق.

وقدم محافظ كفر الشيخـ خلال اجتماع بديوان المحافظة، اليوم، الشكر لكل أعضاء اللجنة، التي أثبتت وجود مخالفات فادحة في أسلوب الإدارة الخاصة داخل الورشة المركزية، والدورة المستندية لعدم وجودها بشكل كامل وعدم اكتمالها، وأن أسلوب الترسية خاطئ بنسبة 100%، والبت المالي والفني لم يكن موجودا على الإطلاق، وأن أثمان المعدات وهمية وغير حقيقية، والتي أثبتت وجود فارق في عمليات إصلاح 4 معدات من إجمالي 31 معدة بملبغ 250 ألف جنيه تقريبا فارق تكلفة الإصلاح الحقيقية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس عبدالفتاح سالم، مدير عام الورشة المركزية، المحاسب مختار طه، مدير الحسابات بالمحافظة، المحاسب محمد عبدالحميد فرحات، مدير عام التفتيش المالي، المحاسب علي الطباخ، مدير الشئون المالية، محمد رأفت، مدير المكتب الفني، محمد حلمي، مدير مكتب المتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.