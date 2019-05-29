وقع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين على مساحة 120 فدانا بمدينة الغردقة وسفاجا بحضور على المصيلحي، وزير التموين.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بحضور الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية في الغردقة على مساحة 60 فدانا، وكذلك منطقة أخرى في سفاجا على مساحة 60 فدانا.

وأضاف أن سفاجا ستصبح من أفضل المناطق اللوجيستية المتخصصة في ظل وجود ميناء ضخم، وكذلك قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الغردقة سوف يتم إنشاء منطقة لوجيستية متخصصة في السياحة لخدمة شبكة الفنادق والسياح في تلك المحافظة.

وأكد عشماوى أن ذلك يأتي في إطار استهداف الجهاز والوزارة تغطية كل محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية، مشيرا إلى حتى الآن طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.

من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن النهوض بالتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم دون بنية أساسية وأن الوزارة تتوسع حاليا في إقامة المناطق اللوجيستية بجانب أسواق الجملة بهدف تقليل حلقات التداول، ما سينعكس إيجابيا على الأسعار، كما أوضح أن خطة تنمية التجارة الداخلية تستهدف التوسع في كل المحافظات من بينها محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية للتجارة الداخلية لا يمكن أن تتم إلا من خلال البنية الأساسية.

ولفت وزير التموين إلى أن المناطق، التي تم توقيع بروتوكول عليها بمحافظة البحر الأحمر، واعدة، لافتا إلى أن إقامة منطقة لوجيستية بالغردقة يخدم عليها كمنطقة سياحية ويتيح توفير كل مستلزمات الفنادق.