قال اللواء محمد مشهور، والد الشهيد إسلام مشهور، الذي استشهد في العملية الإرهابية بالواحات، إنه فور مشاهدتهم القبض على الإرهابي هشام عشماوي، سادت حالة من الفرح داخل منزلهم، وأطلقت والدة الشهيد الزغاريد.

وأضاف، في تصريح لـ"الوطن"، "نقدر النهاردة ناخد عزاء إسلام.. النهاردة يوم عيد شهدائنا في الجنة وقتلاهم في النار.. قبضنا على الأفعى اللي كانت بتدمر في مصر ودماء أولادنا لم يضع هدر وفرحة كبيرة الحمد لله" موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على وفائه بوعده، والقصاص لدماء الشهداء.

وأشار أسامة مشهور، عم الشهيد إسلام مشهور، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي للمخابرات المصرية لحظة تاريخية، وسيكشف عن تفاصيل كثيرة عن العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يوفي بوعوده دائما، وتجلى ذلك في تدميره الخلية الإرهابية التي نظمت أعمالا إرهابية في الواحات، وتسلمت المخطط الرئيس لها (هشام عشماوي).

يذكر أن النقيب إسلام مشهور، الضابط بإدارة العلميات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، استشهد في اشتباكات مع عناصر إرهابية بمنطقة الواحات.

وسلَّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.