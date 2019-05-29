عبرت زوجة الشهيد العميد امتياز كامل، أحد أبطال حادث الواحات الإرهابي، عن سعادتها الغامرة التي أدت إلى دخولها في نوبة البكاء، بعد مشاهدتها خبر تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي عبر التلفاز.

وقالت زوجة الشهيد امتياز كامل، إنها كانت قلقة من تأخر تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، خوفا من أن يهرب مرة أخرى، إلا أنها كانت على ثقة أن الرئيس السيسي والقيادات الأمنية المصرية لن تترك الإرهابي ولن تضيع حق الشهداء.

وأكدت أنها رغم حزنها على فراق العميد امتياز، إلا أنها في غاية السعادة بخبر القبض عليه، "خبر القبض على عشماوي شفي غليلي"، مشيرة إلى أنها تنتظر محاكمته التي خلالها سيتم للاقتصاص لكل الشهداء الذين تسبب في قتلهم.

واختتمت زوجة الشهيد امتياز، حديثها أنه كان دائما يطلب من الله الشهادة، وأنه كان يتبع قول الله تعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، ودائما كان على استعداد لتقديم روحه فداء لوطنه وحماية المصريين، هو وكل من استشهدوا في سبييل حماية أرض مصر من الإرهاب.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.