في قضية "أنصار بيت المقدس"، التي كانت نواة لعدد من التنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء، برز اسم هشام عشماوي، ضابط سابق بالجيش، كأحد مؤسسي التنظيم الأوائل الذين وضعوا شبكة عنكبوتية لخلاياه في عدة محافظات كشفها المتهم محمد علي عفيفي أحد مؤسسي التنظيم في تحقيقات القضية، ليوضح دور مؤسسي التنظيم، وكيف التقوا على خلفية تبني أفكار تنظيم القاعدة.

وفي أقوال "عفيفي" المتهم في قضية "بيت المقدس"، كان "عشماوي" يعرف باسم "شريف" أو "أبو مهند"، مضيفًا أنه في شهر أبريل 2011، وإثر إنهاء اعتقاله التقى محمد بكري محمد هارون عبدالعزيز، واسمه الحركي "طارق زياد"، ومحمد السيد منصور حسن إبراهيم الطوخي، وكنيته "أبو عبيدة" والسابق تعرفه عليهما إبان فترة اعتقالهما.

وبحسب اعترافات "عفيفي"، اتفق المتهمون على التواصل مع عدد من معتنقي ذات الأفكار بسيناء (السابق تعرفهم عليهم) لتدبير لقاءٍ لهم مع مسؤولي جماعة أنصار بيت المقدس، ونفاذًا لذلك تمكنوا من لقاء توفيق محمد فريج زيادة، واسمه الحركي "أبو عبدالله" زعيم جماعة أنصار بيت المقدس، و"أبو عماد" مسؤول التواصل والعلاقات ومتابعة الإعلام بالجماعة، وخلال اللقاء اتفقوا على تبعيتهم للجماعة وتأسيس ذراع لها بمنطقة الوادي (المحافظات جميعها عدا سيناء ومدن القناة) عن طريق تكوين عدد من الخلايا العنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، وتكون مهمتها تخفيف العبء عن الجماعة بسيناء، من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وإعداد عناصر انتحارية يتم الدفع بها لتنفيذ عمليات أخرى، وتقديم الدعم اللوجيستي للجماعة في سيناء متمثلًا في أماكن لإيواء عناصر الجماعة بسيناء حال تواجدهم خارجها وتوفير عناصر للجماعة في مجال الإعلام.

"عفيفي" أضاف في التحقيقات، أنه اعتاد التردد على توفيق فريج بسيناء لتنسيق أمور الجماعة فيما بينهما، وإثر انتقال "فريج" لمحافظة الإسماعيلية تردد عليه وعلم بتكوينه خلية خاصة به، موضحًا أنها تضمنت هشام علي عشماوي مسعد واسمه الحركي "شريف"، والمتهم العاشر عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد واسمه الحركي "مصطفى" الضابطين السابقين بالقوات المسلحة، والمتوفى عصام خليل عبد الغني النخلاوي، واسمه الحركي "أبو محمد".

وفي قائمة متهمي ومؤسسي تنظيم أنصار بيت المقدس، ورد اسم هشام عشماوي في الترتيب التاسع من بين المؤسسين، وتبعه مباشرة صديقه ورفيقه عماد عبد الحميد، واللذين توليا معا مسئولية تدريب وإعداد أعضاء التنظيم وخلاياه على استخدام الأسلحة والمتفجرات، ونقل خبرتهما في التعامل مع قوات الأمن والمواجهات العسكرية والأمنية لمنفذي العمليات التي يقوم بها التنظيم.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.