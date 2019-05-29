أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين المهندس أمير سيد أحمد مستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتبارا من 27 مايو .

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 21 مكرر نص قرار الرئيس الذي حمل رقم 259 لسنة 2019 .