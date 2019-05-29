تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن الزيتون، ضبط عاطل يبلغ من العمر 28 سنة ومقيم بكفر الشيخ، وسبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية سرقة متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس في قضايا سرقة، لقيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس وبحوزته مطرقة حديدية.

وبمناقشته اعترف بمحاولته سرقة ماكينة الصراف الآلي الخاصة بأحد البنوك، والكائنة داخل المدرسة المشار إليها، ومحاولة كسر الماكينة باستخدام المطرقة المضبوطة بحوزته، وتبين وجود كسر بماكينة الصراف الآلي المشار إليها.

وبسؤال حارس أمن المدرسة اتهمه بشروعه في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.