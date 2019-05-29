قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنَّه المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، خلال الشهر المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من الطراز نفسه، موضحة أنه سيجرى تشغيل الطرازات الجديدة من الطائرات على خطوط خط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، "تتميز الطرازات الجديدة بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم" مبينة أنه جرىتطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتسلمت مصر للطيران الطائرة الأولى من الطراز نفسه نهاية مارس الماضي، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضي، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي يشهد بنهـاية عام 2020 ضم 33 طائرة جديدة تضم 6 طائرات بوينج دريملاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

يتسع الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.