أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، افتتاح نقطة شرطة المنطقة الصناعية بجمصة، خلال أسبوعين، وطالب رئيس مدينة جمصة بالتنسيق مع جميع الجهات للانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لافتتاحها دون تأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع مسؤولي مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة لمناقشة سبل تيسير فرص الاستثمار أمام المستثمرين المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مصباح عيد المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وطالب شاروبيم بسحب أي قطعة أرض لم يقم مالكها بإجراءات جدية للاستثمار، بعد إنذاره أسبوعيا لمدة 3 مرات وبعدها يجرى سحب القطعة، خلال أسبوعين من تاريخ آخر إنذار.