كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أنه تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء تحصيل رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، فإنه بداية من موسم العمرة المقبل فلن يتم تحصيل رسوم لتكرار العمرة من المواطنين المصريين، خاصة أن موسم العمرة الحالي انتهي عمليا.

وأصدرت وزارة السياحة قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعات ستعقدها اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة خلال الفترة المقبلة للاستقرار على ضوابط موسم العمرة المقبل بعد تطبيق السعودية للتأشيرة الإلكترونية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ حقوق الدولة والمواطن والشركات في آن واحد وعرضها علي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للنظر بها وإقرارها.

وأوضح المصدر، أن هناك نقاشات تجري حاليا وورش عمل تقيمها غرفة شركات السياحة للإتفاق على آلية جديدة، لمواكبة التأشيرة سواء بإنشاء بوابة أو منصة إلكترونية تمر من خلالها كافة تأشيرات العمرة الصادرة لمصر.

وشدد المصدر على أنه سيكون هناك تنسيقا مع الجانب السعودي لعدم منح تأشيرات عمرة مباشرة للمواطنين بطريقة "الوكيل الافتراضي"، وأنه لا بد أن تكون وزارة السياحة وغرفة الشركات على علم بكافة التأشيرات الصادرة لمواطنين مصريين.

يشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي وحتي الآن بلغت نحو 525 ألفا من المعتمرين.