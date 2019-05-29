أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، توريد 144 ألفا و442 طنا من محصول القمح، للصوامع والشون بالمحافظة، منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس، مؤكدا المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح للموسم الحالي.

ووجه محافظ قنا مسؤولي مديريتي الزراعة والتموين بتقديم كل التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح، ورصد أي معوقات وإزالتها على الفور، مؤكدا التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح.

وأضاف الهجان أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح، خلال الموسم الحالي، بجميع مدن المحافظة بلغت 108 آلاف فدان، والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن، مؤكدا أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنا موزعة على 4 صوامع و8 شوّن.