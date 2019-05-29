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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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حورية فرغلي تستكمل "استدعاء ولي عمرو" بعد عيد الفطر

حورية فرغلي تستكمل "استدعاء ولي عمرو" بعد عيد الفطر

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شروط أمريكا للتفاوض مع إيران.. خبراء يوضحون ردود الفعل الإيرانية عليها

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غرق طفل في ترعة أبو المطامير بالبحيرة

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