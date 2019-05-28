قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ورئيس غرفة العمليات بالمديرية، إن معدل دخول طلاب الصف الأول الثانوي بجنوب سيناء على الامتحان الإلكتروني اليوم في مادة الفيزياء وصل إلى نسبة 93‎%‎.

وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع اللجان تم بها الامتحان الكترونيا فيما عدا مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة الطور و مدرسة سانت كاترين الثانوية بإدارة سانت كاترين كان امتحانات بهما ورقيا.

وأضاف أن طلاب المدارس الخاصة بإدارتي شرم الشيخ ودهب حققوا نسبة 100% على منصة الامتحان الإلكتروني ‎%‎100 اليوم .

على جانب آخر، اشتكى طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة امتحانات مادة الفيزياء على المستويين الإلكتروني والورقي.