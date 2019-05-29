أكد مصدر أمني لـ"الوطن"، استقرار الحالة الصحية للواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بأسيوط والعقيد محمد عبد القادر، اللذين كانا يرافقان اللواء جمال شكر مدير الأمن، حال انقلاب سيارتهم أثناء مرورهم، على الخدمات، في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من صينية المطار.

ولقي، منذ قليل، جمال شكر مدير أمن أسيوط، مصرعه إثر إصابته في حادث إنقلاب سيارته وكان برفقته اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عبد القادر أثناء مرورهم، على الخدمات بالطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية.

وفى سياق آخر، توجه فور وقوع الحادث اللواء جمال جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمدير أمن أسيوط ومدير المباحث إلا أنه فوجئ بوفاة مدير الأمن، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.