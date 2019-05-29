ترصد "الوطن"، اللقطات الأولى لترحيل الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا وتسليمه للسلطات المصرية.

وكانت القوات المسلحة الليبية ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن الإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأكدت أن طريقة تنفيذ العملية، تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، في سبتمبر 2013.

كما أن عشماوي شارك في "مذبحة كمين الفرافرة"، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا، وشارك في "مذبحة العريش الثالثة"، في فبراير 2015، التي استهدفت "الكتيبة 101"، واستشهد بها 29 عنصرًا من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.