تعرض قناة TeN الفضائية المصرية، مسرحية "غزل البنات"، للفنان محمد صبحي، حصريًا، وقفة عيد الفطر المبارك، في تمام الحادية عشرة مساء، على شاشة القناة، ولجمهور القناة على السوشيال ميديا من خلال قناة TeN على "يوتيوب".

مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها كنص مسرحي الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة، التي قدمت فيلما بنفس الاسم وقام ببطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلى مراد وأنور وجدي وسليمان نجيب، حيث تقدم جرعة كوميدية مكثفة لكل عشاق الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

كما تذيع القناة عددًا من الأفلام السينمائية والمسرحيات المفضلة للجمهور المصري والعربي بدون فواصل إعلانية، على رأسهم، أفلام الأبطال الخارقة روقة وشيخون ومستر إكس وعصفور بالإضافة إلى أفلام النجم أحمد حلمي جعلتني مجرما ومطب صناعي وكده رضا وظرف طارق وذكي شان، وإشاعة حب والكيت كات، ودهب ورجل فقد عقله، وفي بيتنا رجل و30 يوم في السجن، أما المسرحيات فهي العيال كبرت وريا وسكينة وشاهد مشفش حاجة، والمتزوجون، وعش المجانين ومدرسة المشاغبين والأستاذ مزيكا، وألابندا.

يشار إلى أن عرض المسرحية الخاصة بالفنان محمد صبحي ستكون بداية سلسلة من العروض المسرحية والبرامج، التي ستعرض بشكل خاص على حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى تردد 11430 رأسي على القمر الصناعي نايل سات.