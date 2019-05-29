قناة سعودية تستعرض تورط إيران في تخريب سفن خليج عمان

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا كشفت فيه الجهة المتورطة في تّعرض أربع سفن لهجوم تخريبي قبالة سواحل الإمارات خارج مضيق هرمز الشهر الجاري، حيث أوضح جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال التقرير أن إيران متورطة في هذه الحادث.

وأكد بولتون، أن ألغاما بحرية على الأرجح من إيران استخدمت في الاعتداء على السفن، مضيفًا: "من الواضح أن إيران تقف وراء الهجمات، وليس هناك أدنى شك لدى أي شخص في واشنطن حول المسؤول عن الهجمات. من غيرهم سيفعلها؟ شخص من نيبال مثلا؟"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في أبوظبي.

وتابع بولتون: "هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة، نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأميركا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية، نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية كشفت، في منتصف الشهر الجاري، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.