"التعليم": 476 ألف طالب ثانوي أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيا

أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة التاريخ في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في اليوم الثامن من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 476 ألفا و190 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة التاريخ في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 425 ألفا و679 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454 ألفاً و193 طالبا في 1964 مدرسة، فيما أدى 103 آلاف و764 طالبا الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50 ألفاً و511 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54 ألف طالب وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 6 آلاف و62 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة عمليات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة قنا تم الإبلاغ في الساعة 10 صباحاً أن بعض الأكواد لا تعمل بمدرسة الرئيسية الثانوية، جرى التنبيه بعمل تقرير بالواقعة والتواصل مع الشركة لحل المشكلة.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية، أنه في إدارة شبين القناطر كانت هناك بعض المشاكل ببعض الأكواد الخاصة بالمدارس تم التنبيه بالتواصل مع الشركة لحل المشكلة وعمل تقرير بالواقعة.

وفي محافظة الجيزة داخل مدرسة الشروق الثانوية بإدارة الوراق حدث انقطاع في التيار الكهربائي وتم تشغيل ال (ups) الخاص بالمدرسة بعد مرور نصف ساعة من بداية امتحان الفترة المسائية وتم التواصل مع مدير المديرية وأكد علي عودة التيار الكهربائي واستكمال الطلاب للامتحان إلكترونيا.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتؤكد أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوي تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.