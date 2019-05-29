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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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الحكومة تستهدف تحصيل 9 مليارات من بيع أصول غير مستغلة خلال 2020

الحكومة تستهدف تحصيل 9 مليارات من بيع أصول غير مستغلة خلال 2020

عبدالدايم تترأس الاجتماع الأول لـ"الأعلي للثقافة" بتشكيله الجديد غدا

عبدالدايم تترأس الاجتماع الأول لـ"الأعلي للثقافة" بتشكيله الجديد غدا

قناة سعودية تستعرض تورط إيران في تخريب سفن خليج عمان

قناة سعودية تستعرض تورط إيران في تخريب سفن خليج عمان

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوي

"التعليم": 476 ألف طالب ثانوي أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيا

"التعليم": 476 ألف طالب ثانوي أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيا

وزير الخارجية يبحث تطورات الملف الليبي مع نظيره التونسي في جدة

وزير الخارجية يبحث تطورات الملف الليبي مع نظيره التونسي في جدة

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"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

طبلية وقعدة عربى وعروض تنورة.. سبحان مغير «عربية الفول»

طبلية وقعدة عربى وعروض تنورة.. سبحان مغير «عربية الفول»

حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

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