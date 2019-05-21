أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ورئيس غرفة عمليات متابعة ورصد سير الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، أن جميع الطلاب والطالبات أدوا امتحانات اللغة الأجنبية ،اليوم، إلكترونيا ماعدا حالتين فقط أدوا الامتحانات ورقية بإدارة دهب.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية حققت الامتحانات الإلكترونية بنسبة استجابة ‎%‎100 بالفترة المسائية بإدارتي دهب وشرم الشيخ.

يذكر أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي بمحافظة جنوب سيناء تجرى داخل 17 لجنة بالمدارس الحكومية والخاصة بإجمالي 643 طالبا وطالبة بينهم 40 طالبا وطالبة منازل.