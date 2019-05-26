قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال.

وأوضحت نجم الدين، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب الإجهاد، لأنها كانت تصور فيلم "حملة فرعون" مع مسلسل "ابن أصول".

وأضافت نجم الدين، أنها الآن بصحة جيدة، متابعة: "الصدمة التي تعرضت لها قوتني وأنا دلوقتي بقيت أقوى من الأول، وبطمئن جمهوري أنا كويسة، والصدمة قوتني أكثر، وعرفت إزاي أتعامل في المرة القادمة".