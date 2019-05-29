حسام موافي يوضح أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية، مشيرًا إلى أن هناك أعراض عدة للذبحة الصدرية، فالسبب الكلاسيكي للذبحة الصدرية، فضلا عن التواجد في مكان دافئ ثم الخروج إلى مكان درجة حرارته منخفضة جدا، بالإضافة إلى تناول مشروب بارد جدا.

وأوضح موافي خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الذبحة الصدرية تكون في منتصف الصدر، ونادرا ما تحدث يمين أو أيسر الصدر، وفي النادر أيضا تكون في أعلى البطن".

وأكد موافي أن من أعراض الذبحة الصدرية، الشعور بشيء ثقيل فوق الصدر، حيث يستمر الألم لدقائق لا تتجاوز ربع ساعة.