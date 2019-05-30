انتقد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي تصريح المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، بشأن الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الإرهابيين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أن هذا التصريح بعيد كل البعد عن الحقيقة والحيادية وأخلاق المبعوثين، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي لديه بطاقات أمنية صادرة عن مجلس الأمن لإرهابيين يقاتلوا مع فايز السراج رئيس الحكومة الانتقالية، مشيرًا إلى أن القضية أمن دولي.

ونصح المسماري غسان سلامة أن يسأل حينما يأتي لطرابلس من يقاتل مع السراج ومن يقاتل بإمرة السراج، مشيرًا إلى أن الإرهابي أبوعبيدة الزاوي الذي خطف أعضاء السفارة المصرية بطرابلس وكذالك السفير الأردني ومقايضته مع إرهابي كبير، يقاتل مع صفوف الإرهابيين مع فايز السراج.

وتابع المسماري: "هذا التصريح أنهى مهامك كمبعوث سلام ودعم للمجتمع الليبي لإنك غير عادل وغير نزيه وغير حيادي" متحديًا المبعوث الأممي غسان سلامة أن يأتي ببطاقة أمنية واحدة لأحد جنود الجيش الوطني الليبي تثبت أنه مطلوب أمنيًا.

وأكد المسماري أن السراج لم يعد شريك سلام ولم يعد يمثل أي شيئ في ليبيا ولكنه إرهابي قاتل يقاتل الجيش الوطني الليبي الذي لن يتراجع عن مهامه المكلف بها وعلى السراج أن يتحمل نتائج ذلك.